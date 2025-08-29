Erős széllökésekkel és lehűléssel érkeznek meg a zivatarok

Szombaton sem lesz felhőtlen az időjárás, heves zivatarok válthatják fel a szikrázó napsütést. Mutatjuk, mit jósolnak a szakemberek a holnapi időjárás kapcsán.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között alakul

Forrás: met.hu

Mit tartogat a holnapi időjárás?

Szombaton befelhősödik az ég, kevés napsütésre van kilátás. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar, elsősorban nyugaton néhol akár eső is lehet. A Tiszántúlon azonban inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadékhajlam. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.