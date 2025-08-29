1 órája
Erős széllökésekkel és lehűléssel érkeznek meg a zivatarok
Nincs jó hírünk a frontérzékenyeknek. Már pénteken is sokan fejfájásra panaszkodhatnak, azonban ez még csak a kezdet. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.
Szombaton sem lesz felhőtlen az időjárás, heves zivatarok válthatják fel a szikrázó napsütést. Mutatjuk, mit jósolnak a szakemberek a holnapi időjárás kapcsán.
Mit tartogat a holnapi időjárás?
Szombaton befelhősödik az ég, kevés napsütésre van kilátás. Főleg a Dunántúlon és a középső országrészben többfelé várható ismétlődő zápor, zivatar, elsősorban nyugaton néhol akár eső is lehet. A Tiszántúlon azonban inkább csak estétől növekszik határozottan a csapadékhajlam. Többfelé megélénkül, olykor megerősödhet a délies szél, amely a nap második felében a Dunántúlon egyre nagyobb területen északnyugatira fordul. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak. Estétől nyugaton már lecsökken a zivatarhajlam, keleten viszont ekkortól fokozódik. A maximum-hőmérséklet általában 26 és 34 fok között valószínű, azonban a tartósabban felhős, csapadékosabb vidékeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
