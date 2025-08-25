augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előrejelzés

1 órája

Délutánra visszatérhet a jó idő

Címkék#előrejelzés#időjárás#csapadék

Bár hétfőn még szükség volt a hosszú nadrágra, ha kimentünk a szabadba, a hét folyamán fokozatosan emelkedik a hőmérséklet. Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Kovács Nóra

Kedd reggel száraz, de hideg idő várható. Napközben megélénkül a délnyugati szél, helyenként pedig 30 Celsius-fok is előfordulhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás napos lesz, száraz idő várható,
A holnapi időjárás 17 és 23 fok között alakul délelőtt
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Többnyire fátyolfelhős, kisebb körzetekben derült idő valószínű, de helyenként előfordulhatnak felhősebb tájak is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között várható. Délután a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu