Délutánra visszatérhet a jó idő

Kedd reggel száraz, de hideg idő várható. Napközben megélénkül a délnyugati szél, helyenként pedig 30 Celsius-fok is előfordulhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás 17 és 23 fok között alakul délelőtt

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Többnyire fátyolfelhős, kisebb körzetekben derült idő valószínű, de helyenként előfordulhatnak felhősebb tájak is. Csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 12 fok között várható. Délután a fátyol- és gomolyfelhők mellett többnyire napos, száraz idő várható. A délnyugati szél napközben megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30 fok között valószínű.