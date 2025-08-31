Eső vagy szikrázó napsütés? Ezt tartogatja számunkra szeptember első napján az időjárás

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint az éjszaka folyamán egyre kevesebb felhő lesz az égen, reggelre többnyire derült vagy enyhén felhős idő várható. Keleten még maradhatnak borongósabb tájak, ott eső, zápor, esetleg zivatar is lehet, de ezek fokozatosan megszűnnek. Az északi területeken párássá válhat a levegő, néhol köd is kialakulhat. A szél gyenge marad, sokfelé szélcsend lesz, csak a Dunántúlon fordulhat délnyugatira a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul, de a nyugodt, derült dunántúli vidékeken hűvösebb is lehet – írja a HungaroMet.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nem kell a fagytól tartanunk

Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Miután a reggeli pára és köd felszáll, nyugaton kevés, keleten több gomolyfelhő jelenik meg, de összességében sok napsütésre számíthatunk. Keleten, északkeleten néhol zápor is kialakulhat. A déli, délnyugati szél főleg a Dunántúlon megélénkül. Napközben 26 és 32 fok közötti melegre lehet számítani.