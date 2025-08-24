3 órája
Meglepően hűvös hajnal jön, nem árt kabátban indulni holnap reggel
Az elmúlt napokban nem kellett aggódni a kánikula miatt, kellemes időben volt részünk, ám a hajnalok igencsak hűvösek már. Megnéztük, hogy milyen lesz a holnapi időjárás.
Úgy tűnik, reggelente elkél majd egy vékonyabb pulóver, ugyanis a holnapi időjárás-előrejelzés szerint az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul, azonban a hidegre hajlamos területeken 6 fok alá is csökkenhet, míg a vízpartokon és magasabban fekvő helyeken 12 fok fölött maradhat – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.
Napközben az ég többnyire derült vagy enyhén felhős lesz, bár a Dunántúlon időnként több felhő is megjelenhet. Csapadék kialakulása nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad.
Milyen lesz a holnapi időjárás délután?
Mint írják, a nap folyamán képződő gomolyfelhők később szétterülnek, emiatt helyenként erősebben felhős lehet az égbolt. Északkelet felé néhol nem kizárt egy-egy gyenge zápor kialakulása sem. Estére csökken a felhőzet, az ég kitisztul. A nyugati szél időnként megélénkül. A csúcshőmérséklet 21 és 27 fok között alakul.
A vásárlók meg fognak őrülni a Lidl új akciójáért, legyőzhetetlen áron hódolhatunk az élvezeteknek