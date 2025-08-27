Szaharai por zúdul ránk a kánikula mellett

A hűvös hajnal után délutánra igazi forróság várható Bács-Kiskunban. A kánikulával Afrika felől szaharai por is érkezik a térségbe – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás kánikulát ígér

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Szaharai por is érkezik a kánikulával

Tóth Tamás kiskunmajsai származású meteorológus szerint erős előoldal alakul ki, ami Afrika felől újra meleg levegőt szállít. Így a kánikula mellett csütörtökön poros déli szél várható, opálosodó égbolttal, immáron országszerte kánikulával.

Forrás: HungaroMet.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Csütörtök reggel többnyire fátyolfelhős vagy derült idő valószínű, csapadék nem lesz. A légmozgás általában mérséklődik, legyengül, de az Északnyugat-Dunántúlon hajnaltól egyre nagyobb területen megélénkül a délies szél.

A minimum-hőmérséklet általában 11 és 16 fok között valószínű. Délután többnyire napos időben lesz részünk fátyolfelhők mellett, de a napsütés az érkező nagyobb mennyiségű szaharai por miatt egyre szűrtebbé válhat. Csapadék nem várható. A déli szél többfelé megerősödik. 30, 35 fok között tetőzik a hőmérséklet.