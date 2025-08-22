A napfényes reggel után komoly változás jön a holnap délutáni időjárásban

Szombaton hajnalban a Tiszántúlon is szakadozik, átmenetileg csökken a felhőzet, bár arrafelé továbbra is előfordulhatnak felhősebb körzetek. Másutt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, reggelre azonban a nyugati, délnyugati térségek fölé újabb felhők érkezhetnek. A csapadékgócok legkésőbb késő estére mindenhol megszűnnek. A szél jellemzően mérséklődik, sok helyen el is csendesedik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de helyenként ennél hűvösebb is lehet a hajnal – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint 24–25 fokig emelkedik a hőmérséklet Bács-Kiskunban

Fotó: met.hu

Így alakul a holnapi időjárás napközben

Mint írják, szombat délelőtt még többnyire napos időre számíthatunk, délután azonban a képződő gomolyfelhők időszakosan felhősebbé tehetik az eget – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadék azonban általában nem várható. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkülhet, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.