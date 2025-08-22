augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

A napfényes reggel után komoly változás jön a holnap délutáni időjárásban

Címkék#időjárás-előrejelzés#hőmérséket#időjárás

Az elmúlt napokban lecsökkent a hőmérséklet és az esernyőkre is szükségünk volt. Vajon vége a nyárnak? Mutatjuk, milyen lesz a holnapi időjárás.

Várkonyi Rozália

Szombaton hajnalban a Tiszántúlon is szakadozik, átmenetileg csökken a felhőzet, bár arrafelé továbbra is előfordulhatnak felhősebb körzetek. Másutt többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az égbolt, reggelre azonban a nyugati, délnyugati térségek fölé újabb felhők érkezhetnek. A csapadékgócok legkésőbb késő estére mindenhol megszűnnek. A szél jellemzően mérséklődik, sok helyen el is csendesedik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 16 fok között várható, de helyenként ennél hűvösebb is lehet a hajnal – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

holnapi időjárás-előrejelzés térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint 24–25 fokig emelkedik a hőmérséklet Bács-Kiskunban
Fotó: met.hu

Így alakul a holnapi időjárás napközben

Mint írják, szombat délelőtt még többnyire napos időre számíthatunk, délután azonban a képződő gomolyfelhők időszakosan felhősebbé tehetik az eget – a legkevesebb napsütés délnyugaton valószínű. Csapadék azonban általában nem várható. Estére fokozatosan csökken a felhőzet. Az északnyugati, nyugati szél sokfelé megélénkülhet, néhol erősebb lökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu