A hűvös hajnal után kisüt a nap? Térképen mutatjuk, hány fokot mérhetünk holnap

Igencsak szeszélyes, őszi arcát mutatja már a természet. A hajnalok már hidegek, és napközben sem melegszik már 30 fok fölé a hőmérséklet. Lássuk, mit tartogat a holnapi időjárás.

Várkonyi Rozália

Szerda hajnalban többnyire derült vagy fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A szél mindenütt mérséklődik, helyenként teljesen elcsendesedik. Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, azonban a derült, hidegre hajlamos völgyekben ennél jóval hűvösebb is lehet, míg magasabban fekvő területeken enyhébb idő várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

a holnapi időjárás térképen, ennyi fok lesz hajnalban
A holnapi időjárás szerint sok helyen hűvös lesz a hajnal
Fotó: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, szerdán napközben túlnyomóan napos idő várható, fátyolfelhőkkel, valamint az északi határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek. Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél több helyen élénkebbé válik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.

 

 

