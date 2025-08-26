A hűvös hajnal után kisüt a nap? Térképen mutatjuk, hány fokot mérhetünk holnap

Szerda hajnalban többnyire derült vagy fátyolfelhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A szél mindenütt mérséklődik, helyenként teljesen elcsendesedik. Az éjszaka folyamán a legalacsonyabb hőmérséklet általában 9 és 16 fok között alakul, azonban a derült, hidegre hajlamos völgyekben ennél jóval hűvösebb is lehet, míg magasabban fekvő területeken enyhébb idő várható – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

A holnapi időjárás szerint sok helyen hűvös lesz a hajnal

Milyen lesz a holnapi időjárás délután?

Mint írják, szerdán napközben túlnyomóan napos idő várható, fátyolfelhőkkel, valamint az északi határ közelében gomolyfelhők is megjelenhetnek. Csapadék nem valószínű. A déli, délkeleti szél több helyen élénkebbé válik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között alakul.