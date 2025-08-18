augusztus 18., hétfő

Több arcát is megmutatja a nyári időjárás, térképen mutatjuk, hány fok lesz Bács-Kiskunban kedden

Az elmúlt napokban a kánikula után végre kicsit fellélegezhetünk, hiszen napközben már nincs 40 fok és reggelente is kellemes hűvös a hőmérséklet. Mutatjuk, hogy a holnapi időjárás-előrejelzés szerint mit jósolnak a hét második napjára.

Várkonyi Rozália

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint hajnalban gomolyfelhők összeesnek, ezt követően derült, a Dunántúl egyes részein fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem alakul ki. Az északias szél hajnalra mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosok belterületein enyhébb reggelre számíthatunk – írja a HungaroMet

A holnapi időjárás-előrejelzés térképen
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint nem várható csapadék
Fotó: met.hu

Így alakul a holnapi időjárás napközben

Majd napközben gomolyfelhős, napos, száraz idő várható többnyire gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

 

 

 

