Holnap szinte mindenki a szabadba vágyik majd – ilyen idő lesz vasárnap

Az elmúlt napokban valamelyest csökkent a hőmérséklet és sok helyen kisebb záporok áztatták a földeket. Éppen ezért sokunkat foglalkoztat a kérdés, vajon milyen lesz a holnapi időjárás, tervezhetünk-e szabadtéri programot vasárnap?

Digner Brigitta

Vasárnap a hajnali órákban még viszonylag hűvös lesz, az északkeleti határszélen néhol záporeső is előfordulhat. Később már azonban a napszemüvegre is szükség lehet, ugyanis a holnapi időjárás már több napsütést tartogat – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Így alakul a holnapi időjárás
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint 19-24 fokos maximumokat mérhetünk majd
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Északkeleten, illetve nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor sem kizárt. A maximum azonban 19 és 24 fok között alakul. Csodaszép, napos időre számíthatunk, így érdemes lesz ezt a napot is a szabadban tölteni. A légmozgás fokozatosan veszít majd erejéből, de helyenként továbbra is kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet. 

 

