37 perce
Holnap szinte mindenki a szabadba vágyik majd – ilyen idő lesz vasárnap
Az elmúlt napokban valamelyest csökkent a hőmérséklet és sok helyen kisebb záporok áztatták a földeket. Éppen ezért sokunkat foglalkoztat a kérdés, vajon milyen lesz a holnapi időjárás, tervezhetünk-e szabadtéri programot vasárnap?
Vasárnap a hajnali órákban még viszonylag hűvös lesz, az északkeleti határszélen néhol záporeső is előfordulhat. Később már azonban a napszemüvegre is szükség lehet, ugyanis a holnapi időjárás már több napsütést tartogat – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Milyen lesz a holnapi időjárás?
Északkeleten, illetve nyugaton lesz több gomolyfelhő, ott zápor sem kizárt. A maximum azonban 19 és 24 fok között alakul. Csodaszép, napos időre számíthatunk, így érdemes lesz ezt a napot is a szabadban tölteni. A légmozgás fokozatosan veszít majd erejéből, de helyenként továbbra is kísérhetik élénk lökések az északnyugati szelet.
Négy jármű rohant egymásba az M5-ös autópályán, helyszíni fotók is készültek
Elképesztő buli Kecskeméten: táncra perdítette a tömeget a Melody Maker a Hírös Hét Fesztiválon