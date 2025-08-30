Mutatjuk, milyen lesz az idő a nyár utolsó napján

Mozgalmasnak ígérkezik a hétvégi időjárás. Szombaton hullámzó front rontja el a jó kedvünket, vasárnap pedig újabb felhők érkeznek, melyek csapadékot is hoznak. Hűvösebbre fordul a holnapi időjárás, a nyár utolsó napjára szinte mindenütt megszűnik a hőség.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul

Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Augusztus utolsó napján felhős idő várható, délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen csapadék, majd délután már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödhet, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Zivatarveszély

Citromsárga riasztást adtak ki az orszég nagy részére holnapra is. Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás társulhat. Emellett megerősödhet a szél (45-65 kilométer/óra), esetleg kisebb méretű jég is kísérheti a zivatarokat.