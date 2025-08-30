augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előejelzés

54 perce

Mutatjuk, milyen lesz az idő a nyár utolsó napján

Címkék#előrejelzés#időjárás#csapadék#zivatar

Változékonyra fordul az idő, lesz, ahol csapadékra kell számítani, máshol a felhők mögül a nap is előbukkanhat. Nézzük, mit tartogat a holnapi időjárás.

Digner Brigitta

Mozgalmasnak ígérkezik a hétvégi időjárás. Szombaton hullámzó front rontja el a jó kedvünket, vasárnap pedig újabb felhők érkeznek, melyek csapadékot is hoznak. Hűvösebbre fordul a holnapi időjárás, a nyár utolsó napjára szinte mindenütt megszűnik a hőség.

ilyen lesz a holnapi időjárás
A holnapi időjárás-előrejelzés szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között alakul
Forrás: met.hu

Milyen lesz a holnapi időjárás?

Augusztus utolsó napján felhős idő várható, délelőtt inkább a Dunántúlon lehet több helyen csapadék, majd délután már egyre inkább a Dunától keletre alakulnak ki záporok, zivatarok. Az északnyugati, nyugati szél a Dunántúlon megélénkül, több helyen meg is erősödhet, keletebbre inkább csak a zivatarok környezetében fordulhat elő átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 30 fok között valószínű – derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. holnapi időjárás-előrejelzéséből.

Zivatarveszély

Citromsárga riasztást adtak ki az orszég nagy részére holnapra is. Vasárnap a késő délelőtti, déli óráktól estig, késő estig elsősorban a Dunától keletre és a Dunántúl keleti részén alakulhatnak ki elszórtan zivatarok, amelyekhez főként intenzív csapadék (10-25 milliméter) vagy felhőszakadás társulhat. Emellett megerősödhet a szél (45-65 kilométer/óra), esetleg kisebb méretű jég is kísérheti a zivatarokat.

vasárnapi zivatarok
Citromsárga figyelmeztetés van érvényben vasárnapra is
Forrás: met.hu

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu