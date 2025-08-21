Nem ússzuk meg szárazon a pénteket

Pénteken a mainál jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a Duna vonalától keletre eső területeken. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja délkelet felé tevődik, és délutántól északnyugat felől csökken a csapadékhajlam.

A holnapi időjárás csapadékot hoz majd

Forrás: met.hu

Így alakul a holnapi időjárás napközben

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a felhőzet továbbhalad délkelet felé, így péntek estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon lehet.