2 órája
Nem ússzuk meg szárazon a pénteket
Az izzasztó kánikula után most egy borongósabb arcát mutatja az augusztus. Térképen mutatjuk, mit tartogat számunkra a holnapi időjárás.
Pénteken a mainál jóval kevesebb helyen alakulhatnak ki zivatarok, elsősorban a Duna vonalától keletre eső területeken. A holnapi időjárás-előrejelzés szerint reggel még főként az ország északnyugati, északi felén fordul elő zápor, zivatar, majd a csapadék súlypontja délkelet felé tevődik, és délutántól északnyugat felől csökken a csapadékhajlam.
Így alakul a holnapi időjárás napközben
A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a felhőzet továbbhalad délkelet felé, így péntek estére már inkább csak az ország keleti felén fordulhatnak elő borongós területek. Másutt északnyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 19 és 25 fok között alakul, ennél pár fokkal hűvösebb az északi tájakon lehet.
