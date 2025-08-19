Viharos széllökések társulhatnak a zivatarokhoz, fázni viszont kicsit sem fogunk

Augusztus 20-án számos kiváló szabadtéri programon vehetünk részt, ha a holnapi időjárás kegyes lesz hozzánk. Napos, ám gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt.

A holnapi időjárás-előrejelzés szerint megnövekszik a felhőzet, de marad a hőség

Forrás: met.hu

Így alakul a holnapi időjárás napközben

Napközben nem várható eső, a kora esti óráktól növekszik csak meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar is. A délnyugati szél élénk, zivatarok környezetében erős, vagy viharos széllökésekkel társulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul majd.