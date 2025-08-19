38 perce
Viharos széllökések társulhatnak a zivatarokhoz, fázni viszont kicsit sem fogunk
Vajon elmossa-e az eső az augusztus 20-i ünnepségeket? Mutatjuk, hogy a holnapi időjárás-előrejelzés szerint mit jósolnak szerdára.
Augusztus 20-án számos kiváló szabadtéri programon vehetünk részt, ha a holnapi időjárás kegyes lesz hozzánk. Napos, ám gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek – tájékoztat a HungaroMet Nonprofit Zrt.
Így alakul a holnapi időjárás napközben
Napközben nem várható eső, a kora esti óráktól növekszik csak meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat zápor, zivatar is. A délnyugati szél élénk, zivatarok környezetében erős, vagy viharos széllökésekkel társulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul majd.
Családi piknik, jubiláló házasok köszöntése – így ünnepel augusztus 20-án Bács-Kiskun
Közeledik a hidegfront, a meteorológus szerint ez vár ránk augusztus 20-án