Nem semmi!

2 órája

Kecskeméti rekord született, óriási hőingást mértek a szakemberek

#időjárás#rekord#hőmérséklet#hőingás

Forró nappalok és hűvös esték voltak és várhatóak még a héten. Érdemes rétegesen öltözködni, ha korán kezdi a napot, ugyanis hatalmas a napi hőingás.

Mócza Milán

Sokak számára bizonyára kellemes felüdülés volt a nyár utolsó heteiben 25 fok körül alakuló nappali csúcshőmérséklet, az utolsó pár napban azonban ismét rákapcsol az időjárás. Kedden már elkezdődött a melegedés, helyenként a 30 fokot is elérte  hőmérséklet, az éjjel azonban hűvös maradt – hatalmas a hőingás, még az utóbbi évek hasonló időszakához viszonyítva is – tájékoztatta a lakosságot a HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán.

hatalmas a napi hőingás
Hatalmas a hőingás, még az utóbbi évek hasonló időszakához viszonyítva is
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Kiskunfélegyházán volt a legmelegebb a nappali hőmérséklet

A keddi 29-30 fokos csúcsérték az ilyenkor szokásosnál magasabb, a minimum a megszokottnál azonban alacsonyabb volt. Éjszaka országosan 11-12 fok körül alakult a hőmérséklet, az ország északi határán azonban 5 fokig, a Duna-Tisza közén pedig 7 fokig hűlt a levegő. A legmelegebb Kiskunfélegyházán volt 30,7 fokkal, a leghidegebb az ország észak-keleti csücskében fekvő Nyírtasson volt, a hol 3,8 fokot mértek.

Kecskeméten volt a legnagyobb a hőingás

A 12 órás hőingás Kecskemét környékén volt a legnagyobb, itt a napi minimum és maximum között 22,1 fok eltérés volt. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy száraz a légkör az ország felett – nincs elég nedvesség benne, ami hűtő-fűtő jellege miatt kiegyenlíthetné a különbséget –, így a hőmérséklet naplemente után gyorsan csökken.

Pár nap ugyan és beköszönt az ősz, a héten azonban visszatér a strandidő. Csütörtökön a 32 fokot is elérheti a hőmérséklet, pénteken pedig a 35-öt is meghaladhatja, mielőtt újabb hidegfront és csapadék érkezik.

 

 

