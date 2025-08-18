Hullámvasútra ültet minket az időjárás, gyorsan pulcsira cserélhetjük majd a strandruhát

A nyár vége felé járunk, a nappali meleg már nem lesz olyan forró, mint a múlt héten, és az éjszakai, kora reggeli hűvös időjárás is segít felfrissülni a hét kezdetén. Nézzük az e heti időjárást!

Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Heti időjárás-előrejelzés

Kedd

Igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.

Szerda

Augusztus 20-án a kezdeti ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de csak nyugaton fordul elő néhol zivatar az esti órákban. 30 és 35 fok közötti, országos hőség valószínű.

Csütörtök

Délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél egyre inkább megerősödik. Északnyugaton 23, délkeleten még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.

Péntek

Erősen felhős időre van kilátás, szórványosan újabb esővel, záporral, zivatarral. 20 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a hőség.