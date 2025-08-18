25 perce
Hullámvasútra ültet minket az időjárás, gyorsan pulcsira cserélhetjük majd a strandruhát
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban.
A nyár vége felé járunk, a nappali meleg már nem lesz olyan forró, mint a múlt héten, és az éjszakai, kora reggeli hűvös időjárás is segít felfrissülni a hét kezdetén. Nézzük az e heti időjárást!
A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nem valószínű. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.
Heti időjárás-előrejelzés
Kedd
Igazi strandidő várható sok napsütéssel, kevés gomolyfelhővel. Nem lesz eső. 30-32 fok köré melegszik a levegő.
Szerda
Augusztus 20-án a kezdeti ragyogó napsütés után délután megnövekszik a felhőzet, de csak nyugaton fordul elő néhol zivatar az esti órákban. 30 és 35 fok közötti, országos hőség valószínű.
Csütörtök
Délnyugat felől egyre többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok a gyakran erősen felhős égből. A szél egyre inkább megerősödik. Északnyugaton 23, délkeleten még 33 fok körüli értékeket mérhetünk.
Péntek
Erősen felhős időre van kilátás, szórványosan újabb esővel, záporral, zivatarral. 20 és 28 fok közé esik vissza a hőmérséklet, mindenhol megszűnik a hőség.
