Durva forróságot jósolnak, a hétfői 31 fok még csak a kezdet

A heti időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, de akár a 40-et is elérheti.

Heti időjárás: érdemes lesz kihasználni a jó időt, irány a strand

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Visszatér a forróság a hét elején

Továbbra is kánikula vár ránk a héten. A koponyeg.hu szerint hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.

Heti időjárás

Kedd

Teljesen derült időre számíthatunk, éppen ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerda

Perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.

Csütörtök

Országos forróság várható 35–38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Péntek

Kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.