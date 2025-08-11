augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Heti időjárás

1 órája

Durva forróságot jósolnak, a hétfői 31 fok még csak a kezdet

Címkék#előrejelzés#zápor#időjárás#hőmérséklet

Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban.

Várkonyi Rozália

A heti időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, de akár a 40-et is elérheti. 

A heti időjárás-előrejelzés szerint érdemes a meleg napokat kihasználni és strandra menni
Heti időjárás: érdemes lesz kihasználni a jó időt, irány a strand
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Visszatér a forróság a hét elején

Továbbra is kánikula vár ránk a héten. A koponyeg.hu szerint hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.

Heti időjárás

Kedd

Teljesen derült időre számíthatunk, éppen ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szerda

Perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.

Csütörtök

Országos forróság várható 35–38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.

Péntek

Kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu