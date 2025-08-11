1 órája
Durva forróságot jósolnak, a hétfői 31 fok még csak a kezdet
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban.
A heti időjárás-előrejelzés szerint a következő napokban 30 fok fölött lesz a hőmérséklet, de akár a 40-et is elérheti.
Visszatér a forróság a hét elején
Továbbra is kánikula vár ránk a héten. A koponyeg.hu szerint hétfőn derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.
Heti időjárás
Kedd
Teljesen derült időre számíthatunk, éppen ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szerda
Perzselő napsütés, forróság valószínű 35 fok körüli csúcsértékkel. A keleties szél csak néha lengedez.
Csütörtök
Országos forróság várható 35–38 fok körüli maximumokkal és felhőtlen égbolttal.
Péntek
Kevés gomolyfelhő már megjelenhet a sok napsütés mellett, de ezekből még mindig nem fordul elő csapadék. 35 és 40 fok közé erősödik a forróság.
