1 órája
Még egyszer visszakapjuk az igazi nyári időt, forróság és kánikula várható
Ismét megnéztük az előrejelzést. Mutatjuk, milyen változásokra kell számítanunk az e heti időjárásban.
Itt a nyár utolsó hete. Az elmúlt napokban már nem kellett a kánikulától tartanunk, kellemes 25-30 fok körül alakult a hőmérséklet. Nézzük az e heti időjárásra mit jósolnak!
A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn szinte gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg északkeleten fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.
Heti időjárás-előrejelzés
Kedd
Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.
Szerda
Visszatér a strandidő, hiszen sok napsütés valószínű, és tovább melegszik a levegő: 28 és 34 fok között mozoghat a hőmérséklet. Eső kizárt.
Csütörtök
Országos hőségre van kilátás sok napsütéssel, eső nélkül. 30 és 37 fok között alakul a maximum.
Péntek
Sok napsütés várható, de nyugaton már magasra törnek a gomolyok, és itt zivatar sem kizárt. Rekkenő hőség, több helyen forróság lesz 35 fok körüli értékekkel.
