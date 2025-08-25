Még egyszer visszakapjuk az igazi nyári időt, forróság és kánikula várható

Itt a nyár utolsó hete. Az elmúlt napokban már nem kellett a kánikulától tartanunk, kellemes 25-30 fok körül alakult a hőmérséklet. Nézzük az e heti időjárásra mit jósolnak!

A heti időjárás-előrejelzés szerint visszakapjuk a hőséget

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hétfői időjárás sokak számára kedvezőbb lesz. A koponyeg.hu szerint hétfőn szinte gomolyfelhős, napos időre számíthatunk. Esetleg északkeleten fordulhat elő zápor. 24-26 fok körül alakul a hőmérséklet.

Heti időjárás-előrejelzés

Kedd

Sok napsütés várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, csapadék nélkül. Erősödik a nappali felmelegedés: délután 25-30 fok lesz.

Szerda

Visszatér a strandidő, hiszen sok napsütés valószínű, és tovább melegszik a levegő: 28 és 34 fok között mozoghat a hőmérséklet. Eső kizárt.

Csütörtök

Országos hőségre van kilátás sok napsütéssel, eső nélkül. 30 és 37 fok között alakul a maximum.

Péntek

Sok napsütés várható, de nyugaton már magasra törnek a gomolyok, és itt zivatar sem kizárt. Rekkenő hőség, több helyen forróság lesz 35 fok körüli értékekkel.