Fullasztóan forró napokat kell kibírnunk, másodfokú figyelmeztetés van érvényben

A napokban nem is reménykedhetünk csapadékban, marad a tikkasztó forróság Bács-Kiskunban. Másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben a megyében.

Forróság nehezíti a lakosok életét

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Dél-Alföldön marad a forróság

A HungaroMet.hu tájékoztatása szerint vasárnap még az ország nagy részén 25, az Alföld középső és déli részén, valamint a Dunántúl keleti vidékein 27 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet, amelynek értéke délkeleten akár a 29 fokot is elérheti, meghaladhatja. Hétfőre az ország nagy részén megszűnik a hőség, ekkor már csak a Dél-Alföldön fordulhat elő 25 fok körüli napi középérték.

Másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki

Forrás: Hungaromet.hu

Mint arról hírportálunk is beszámolt ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

Este északon zivatar érkezik

A vasárnap délutáni, esti órákban egy hidegfronthoz kapcsolódóan elsősorban az északkeleti határvidék fölé sodródhat be alacsony valószínűséggel zivatar viharos, 60-75 kilométer/órás széllökés kíséretében. Holnap zivatar már nem várható.