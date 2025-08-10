augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

Hőmérséklet

1 órája

Fullasztóan forró napokat kell kibírnunk, másodfokú figyelmeztetés van érvényben

#kánikula#másodfokú hőségriasztás#időjárás

Másodfokú, narancssárga figyelmeztető előrejelzés van érvényben Bács-Kiskunban. Egyre nehezebben viselhető forróság nehezíti az emberek életét.

Kovács Nóra

A napokban nem is reménykedhetünk csapadékban, marad a tikkasztó forróság Bács-Kiskunban. Másodfokú figyelmeztető előrejelzés van érvényben a megyében.

forróságra kell készülni, másodfokú hőságriasztás van Bács-Kiskunban,
Forróság nehezíti a lakosok életét
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Dél-Alföldön marad a forróság

A HungaroMet.hu tájékoztatása szerint vasárnap még az ország nagy részén 25, az Alföld középső és déli részén, valamint a Dunántúl keleti vidékein 27 fok fölött alakulhat a napi középhőmérséklet, amelynek értéke délkeleten akár a 29 fokot is elérheti, meghaladhatja. Hétfőre az ország nagy részén megszűnik a hőség, ekkor már csak a Dél-Alföldön fordulhat elő 25 fok körüli napi középérték.

másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki, forróság lesz Bács-Kiskunban,
Másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki
Forrás: Hungaromet.hu

Mint arról hírportálunk is beszámolt ragyogó időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő fogja zavarni a perzselő napsütést. Eső nem várható. A nappali hőmérséklet 31 és 40 fok között alakul.

Este északon zivatar érkezik

A vasárnap délutáni, esti órákban egy hidegfronthoz kapcsolódóan elsősorban az északkeleti határvidék fölé sodródhat be alacsony valószínűséggel zivatar viharos, 60-75 kilométer/órás széllökés kíséretében. Holnap zivatar már nem várható.

 

