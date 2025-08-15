1 órája
Egyre forróbb nyarak várnak ránk? Mutatjuk, mit hozhat a jövő
Az idei nyár ismét megmutatta a klímaváltozás erejét: iszonyatos aszály, hirtelen támadó heves viharok, őrjítő kánikula. A felmelegedés a következő évtizedekben is folytatódik – figyelmeztetnek az ELTE meteorológusai.
Ha az idei nyárra gondolunk, mondani sem kell, milyen problémák jellemzik időjárásunkat, környezetünket, mezőgazdaságunkat. A globális felmelegedés állandósult, az elmúlt időszakban többször is melegrekordról számolhattunk be – június 25-én például Kecskeméten is megdőlt a melegrekord azzal, hogy 36 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.
A Másfélfok oldalán Divinszki Ferenc földtudományi kutató, Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, illetve Pongrácz Rita meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora járt utána annak, vajon a felmelegedés meddig és milyen ütemben folytatódhat, illetve milyen forgatókönyvet hozhat a jövő időjárásunk szempontjából.
A felmelegedés nem enyhül, a brutális forróság egyre jobban velünk lesz
A szakemberek forró napnak nevezik azt, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri a 35 fokot. Az ELTE kutatói négy forgatókönyvet vizsgáltak meg annak érdekében, hogy utánajárjanak, a forró napok száma hogyan változhat a jövőben. A forgatókönyvek elnevezése:
- zöld út
- köztes út
- rögös út
- fosszilis út.
A „zöld út” a legoptimistább szcenáriót nézi, amely szerint az emberiség azonnal a legkörnyezetbarátabb megoldásokra, kibocsátáscsökkenésre áll át. A „fosszilis út” ezzel szemben értelemszerűen a legpesszimistább forgatókönyvet jelöli, amely szerint a fosszilis energiahordozók jelenlegi ütemű használata folytatódik a század végéig. Nos, a rossz hír az, hogy mind a négy forgatókönyv szerint nőni fog a forró napok száma.
Állandósulhatnak a szeptemberi kánikulák
Érdemes a legpesszimistább forgatókönyvből kiindulni, ugyanis az emberiség jelenleg eszerint él. Márpedig a „fosszilis út” nevű kutatás kimondja, hogy hazánk területén, a kontinens belsejében, Dél- és Kelet-Európában szaporodhat meg leginkább a forró napok száma. Ez az óceántól való távolság és az alacsonyabb tengerszint feletti magasság miatt várható.
Mit jelenthet ez a gyakorlatban? A jelenlegi kibocsátás mértékét tartva az évszázad végére a két legmelegebb hónapban, júliusban és augusztusban szinte végig 35 fok feletti hőmérséklet lehet. Szám szerint Magyarországon 11–13 nappal lenne több forró nap, mint manapság, illetve a nyár és az extrém hőség szeptemberre is kitolódna.
De nemcsak Európa ezen részét érintené ily módon a felmelegedő tendencia, hanem Észak-Európát is. Ott ma alig van kánikula, viszont az évszázad végére nyáron akár havi 10–12 olyan nap is lehet, amikor az időjárás eléri minimum a 35 fokot. A jelenlegi szinte teljesen kánikulamentes időjárásból tehát akár 20 napnyi forróság is várhat az északiakra.
A folyamatos felmelegedés komoly egészségügyi hatással jár
A Másfélfok oldalán megjelenő cikkben figyelmeztetnek, hogy a hőhullámok már most is több tízezer ember halálához köthetők évente. A mediterrán, közép- és kelet-európai térségben – így nálunk is – ez a század legsúlyosabb környezeti veszélyforrásává válhat. A felmelegedés kedvez a trópusi betegségeket terjesztő szúnyogok és kullancsok terjedésének is. Bár a téli hideg miatti halálozás csökkenhet, ezt bőven ellensúlyozza majd a hőség okozta többlethalálozás.
Mit tehetünk ez ellen? A kutatók szerint még a legjobb forgatókönyv esetén is nő a szélsőséges hőmérsékletek száma, tehát a fő kérdés az, mennyire gyorsan és határozottan csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását – ez a kulcs a mérsékeltebb jövő és a kisebb egészségügyi kockázatok felé.
