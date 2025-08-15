augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hőség

1 órája

Egyre forróbb nyarak várnak ránk? Mutatjuk, mit hozhat a jövő

Címkék#kánikula#előrejelzés#felmelegedés#hőség#nyár#időjárás

Az idei nyár ismét megmutatta a klímaváltozás erejét: iszonyatos aszály, hirtelen támadó heves viharok, őrjítő kánikula. A felmelegedés a következő évtizedekben is folytatódik – figyelmeztetnek az ELTE meteorológusai.

Vizi Zalán

Ha az idei nyárra gondolunk, mondani sem kell, milyen problémák jellemzik időjárásunkat, környezetünket, mezőgazdaságunkat. A globális felmelegedés állandósult, az elmúlt időszakban többször is melegrekordról számolhattunk be – június 25-én például Kecskeméten is megdőlt a melegrekord azzal, hogy 36 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála. 

A felmelegedés a következő évtizedekben is folytatódik
A felmelegedés nem enyhül, a század végéig brutális módon nőhet a hőség
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Másfélfok oldalán Divinszki Ferenc földtudományi kutató, Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, illetve Pongrácz Rita meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora járt utána annak, vajon a felmelegedés meddig és milyen ütemben folytatódhat, illetve milyen forgatókönyvet hozhat a jövő időjárásunk szempontjából.

A felmelegedés nem enyhül, a brutális forróság egyre jobban velünk lesz

A szakemberek forró napnak nevezik azt, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri a 35 fokot. Az ELTE kutatói négy forgatókönyvet vizsgáltak meg annak érdekében, hogy utánajárjanak, a forró napok száma hogyan változhat a jövőben. A forgatókönyvek elnevezése:

  • zöld út
  • köztes út
  • rögös út
  • fosszilis út.

A „zöld út” a legoptimistább szcenáriót nézi, amely szerint az emberiség azonnal a legkörnyezetbarátabb megoldásokra, kibocsátáscsökkenésre áll át. A „fosszilis út” ezzel szemben értelemszerűen a legpesszimistább forgatókönyvet jelöli, amely szerint a fosszilis energiahordozók jelenlegi ütemű használata folytatódik a század végéig. Nos, a rossz hír az, hogy mind a négy forgatókönyv szerint nőni fog a forró napok száma.

Állandósulhatnak a szeptemberi kánikulák

Érdemes a legpesszimistább forgatókönyvből kiindulni, ugyanis az emberiség jelenleg eszerint él. Márpedig a „fosszilis út” nevű kutatás kimondja, hogy hazánk területén, a kontinens belsejében, Dél- és Kelet-Európában szaporodhat meg leginkább a forró napok száma. Ez az óceántól való távolság és az alacsonyabb tengerszint feletti magasság miatt várható.    

Mit jelenthet ez a gyakorlatban? A jelenlegi kibocsátás mértékét tartva az évszázad végére a két legmelegebb hónapban, júliusban és augusztusban szinte végig 35 fok feletti hőmérséklet lehet. Szám szerint Magyarországon 11–13 nappal lenne több forró nap, mint manapság, illetve a nyár és az extrém hőség szeptemberre is kitolódna.

De nemcsak Európa ezen részét érintené ily módon a felmelegedő tendencia, hanem Észak-Európát is. Ott ma alig van kánikula, viszont az évszázad végére nyáron akár havi 10–12 olyan nap is lehet, amikor az időjárás eléri minimum a 35 fokot. A jelenlegi szinte teljesen kánikulamentes időjárásból tehát akár 20 napnyi forróság is várhat az északiakra.

A folyamatos felmelegedés komoly egészségügyi hatással jár

A Másfélfok oldalán megjelenő cikkben figyelmeztetnek, hogy a hőhullámok már most is több tízezer ember halálához köthetők évente. A mediterrán, közép- és kelet-európai térségben – így nálunk is – ez a század legsúlyosabb környezeti veszélyforrásává válhat. A felmelegedés kedvez a trópusi betegségeket terjesztő szúnyogok és kullancsok terjedésének is. Bár a téli hideg miatti halálozás csökkenhet, ezt bőven ellensúlyozza majd a hőség okozta többlethalálozás.

Mit tehetünk ez ellen? A kutatók szerint még a legjobb forgatókönyv esetén is nő a szélsőséges hőmérsékletek száma, tehát a fő kérdés az, mennyire gyorsan és határozottan csökkentjük az üvegházhatású gázok kibocsátását – ez a kulcs a mérsékeltebb jövő és a kisebb egészségügyi kockázatok felé.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu