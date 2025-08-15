Egyre forróbb nyarak várnak ránk? Mutatjuk, mit hozhat a jövő

Ha az idei nyárra gondolunk, mondani sem kell, milyen problémák jellemzik időjárásunkat, környezetünket, mezőgazdaságunkat. A globális felmelegedés állandósult, az elmúlt időszakban többször is melegrekordról számolhattunk be – június 25-én például Kecskeméten is megdőlt a melegrekord azzal, hogy 36 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála.

A felmelegedés nem enyhül, a század végéig brutális módon nőhet a hőség

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Másfélfok oldalán Divinszki Ferenc földtudományi kutató, Kis Anna meteorológus, a földtudományok doktora, illetve Pongrácz Rita meteorológus, hidrológus, a földtudományok doktora járt utána annak, vajon a felmelegedés meddig és milyen ütemben folytatódhat, illetve milyen forgatókönyvet hozhat a jövő időjárásunk szempontjából.

A felmelegedés nem enyhül, a brutális forróság egyre jobban velünk lesz

A szakemberek forró napnak nevezik azt, amikor a napi maximum hőmérséklet eléri a 35 fokot. Az ELTE kutatói négy forgatókönyvet vizsgáltak meg annak érdekében, hogy utánajárjanak, a forró napok száma hogyan változhat a jövőben. A forgatókönyvek elnevezése:

zöld út

köztes út

rögös út

fosszilis út.

A „zöld út” a legoptimistább szcenáriót nézi, amely szerint az emberiség azonnal a legkörnyezetbarátabb megoldásokra, kibocsátáscsökkenésre áll át. A „fosszilis út” ezzel szemben értelemszerűen a legpesszimistább forgatókönyvet jelöli, amely szerint a fosszilis energiahordozók jelenlegi ütemű használata folytatódik a század végéig. Nos, a rossz hír az, hogy mind a négy forgatókönyv szerint nőni fog a forró napok száma.

Állandósulhatnak a szeptemberi kánikulák

Érdemes a legpesszimistább forgatókönyvből kiindulni, ugyanis az emberiség jelenleg eszerint él. Márpedig a „fosszilis út” nevű kutatás kimondja, hogy hazánk területén, a kontinens belsejében, Dél- és Kelet-Európában szaporodhat meg leginkább a forró napok száma. Ez az óceántól való távolság és az alacsonyabb tengerszint feletti magasság miatt várható.

Mit jelenthet ez a gyakorlatban? A jelenlegi kibocsátás mértékét tartva az évszázad végére a két legmelegebb hónapban, júliusban és augusztusban szinte végig 35 fok feletti hőmérséklet lehet. Szám szerint Magyarországon 11–13 nappal lenne több forró nap, mint manapság, illetve a nyár és az extrém hőség szeptemberre is kitolódna.