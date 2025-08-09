Bács-Kiskun
1 órája
Tovább melegszik az idő, elkél majd egy napszemüveg
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint csak kevés fátyolfelhő zavarja a perzselő napsütést. Nem lesz eső. 30 és 38 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
Összefoglaló
12 órája
Forróság pusztítja tovább a földeket, több rekordot is megdöntöttek Bács-Kiskunban
Nyoma veszett
16 órája
Nem találják a 15 éves kecskeméti fiút, a rendőrség a lakosság segítségét kéri
