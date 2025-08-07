augusztus 7., csütörtök

Bács-Kiskun

1 órája

Végre fellélegezhetnek a frontérzékenyek

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie csütörtökön.

Digner Brigitta

A köpönyeg.hu szerint továbbra is derült, napos időre van kilátás, csupán néhány apró gomolyfelhő jelenhet meg az égen. Csapadékra nem kell számítani. A nappali hőmérséklet 29-30 fok között alakul.

Csütörtökön felmelegszik a levegő, visszatér a kánikula
Izzasztó hőségre számíthatunk
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik. 

 

 

