Visszatér a napos idő

A köpönyeg.hu szerint a hajnali záporok után napközben már sok napsütésre számíthatunk némi gomolyfelhővel. Inkább csak keleten fordul elő újabb zápor, esetleg zivatar. Az ÉNy-i szél megerősödik. 28 fok körül alakul a hőmérséklet.

Napos idő várható

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei is felerősödhetnek.