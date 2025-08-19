Bács-Kiskun
1 órája
Érdemes szabadidős programokat szervezni
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.
A köpönyeg.hu szerint igazi strandidő ígérkezik sok napsütéssel, kevés felhővel. Csapadék nem várható, a hőmérséklet 30–32 fok körül alakul.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
2 órája
98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő – képekkel, videóval
