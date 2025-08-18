A köpönyeg.hu szerint napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, csapadék nélkül. Gyenge marad az északkeleti szél. 25 és 31 fok között alakul a hőmérséklet.

Csodaszép napsütéses időre készülhetünk

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.