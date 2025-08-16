Országos forróság várható, mutatjuk, hány fokot kell kibírni szombaton

A köpönyeg.hu szerint a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

Rekkenő hőség várható

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.