Bács-Kiskun

17 perce

Országos forróság várható, mutatjuk, hány fokot kell kibírni szombaton

#előrejelzés#hőség#nyár#időjárás#hőmérséklet

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.

rekkenő hőség,
Rekkenő hőség várható
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. 

 

 

