17 perce
Országos forróság várható, mutatjuk, hány fokot kell kibírni szombaton
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szombaton.
A köpönyeg.hu szerint a sok napsütés mellett délutántól már megnövekedhet a gomolyfelhőzet, és a Dunántúlon zápor, zivatar is kialakulhat. Estétől egyre inkább megerősödik az ÉNy-i szél. 33 és 39 fok közötti rekkenő hőség lesz.
Mint írják, hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.
Ez a gyümölcs sokat segíthet az allergiában szenvedőknek, de jól nézze meg, hol vásárolja – galériával
Élősködők lepték el a sajtokat, azonnali visszahívást rendelt el a hatóság