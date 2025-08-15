augusztus 15., péntek

Az idősek és szívbetegek számára különösen megterhelő lesz az idő

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie pénteken.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint csak néhány gomolyfelhő zavarja a tikkasztó napsütést, csapadék nem várható. A hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

forróság várható, 40 Celsius is lehet,
40 fok is előfordulhat
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást. 

 

 

