Bács-Kiskun
1 órája
Perzselő lesz a forróság, az állatok is kifekszenek tőle
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie szerdán.
A köpönyeg.hu szerint nem lesz felhő az égen, zavartalan napsütés várható. 35 fok körüli forróságra számíthatunk.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
KeKo
12 órája
Nagyon sok járatot érint a menetrend-változás augusztus végétől, erről jobb, ha tud!
