Folytatódik a kánikula, ennyivel emelkedik a hőmérséklet

A köpönyeg.hu szerint teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.

Továbbra is marad a kánikula Bács-Kiskunban

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.