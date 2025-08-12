Bács-Kiskun
Folytatódik a kánikula, ennyivel emelkedik a hőmérséklet
Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie kedden.
A köpönyeg.hu szerint teljesen derült időre számíthatunk, épp ezért kizárt az eső. Reggel 15, délután 34 fok körüli értékeket mérhetünk.
Mint írják, számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.
