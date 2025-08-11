augusztus 11., hétfő

Ha fáj a feje és fáradtnak érzi magát, ez az oka

Cikkünkből megtudhatja, milyen időjárásra kell készülnie hétfőn.

Kovács Nóra

A köpönyeg.hu szerint derült strandidő várható. Nem lesz csapadék. A hőmérséklet 31 fok körül alakul. Az ÉK-i szél még megélénkülhet.

forróság lesz Bács-Kiskunban, 35 fok is előfordulhat,
Marad a forróság
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mint írják, folytatódik a kánikula. A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

 

 

