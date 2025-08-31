Videón mutatjuk, mennyi csapadék esett 24 óra alatt az országban

Néhány napja már szenvednek a frontérzékenyek, hol ragyogó napsütésre, hol hűvös, szeles reggelre ébredtünk. Szombaton sok helyen volt csapadékos az időjárás és erős szél is társult a borongós időhöz. Mutatjuk, mennyi eső esett tegnap.

Ennyi csapadék esett 24 óra alatt hazánkban

Fotó: met.hu

A csapadék mennyisége 24 óra alatt

Szombaton hazánkat elérte a hullámzó hidegfront felhő- és csapadékrendszere. Ennek déli ága mentén egy hidegörvény alakult ki, amely ma meghatározó szerepet játszik időjárásunk alakulásában. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán megmutatta, hány milliméter csapadék hullott.

Az ország nyugati felén jelentős mennyiségű eső esett. A legtöbb csapadékot Bakonybélben mérték, az Észak-Dunántúlon, a délnyugati határ térségében, majd a Duna mentén széles sávban intenzív zivatarok alakultak ki, ezeket helyenként felhőszakadás és viharos széllökések is kísérték.