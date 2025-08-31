augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

3 órája

Videón mutatjuk, mennyi csapadék esett 24 óra alatt az országban

Címkék#eső#időjárás#csapadék

Ezen a nyáron nem sok esőnek örülhettek a földek. Szombaton a nagy meleg után beborult az ég délutánra, és sok helyen nagyobb mennyiségű csapadék hullott. A HungaroMet Nonprofit Zrt. közzétette, mennyi eső esett szombaton.

Várkonyi Rozália

Néhány napja már szenvednek a frontérzékenyek, hol ragyogó napsütésre, hol hűvös, szeles reggelre ébredtünk. Szombaton sok helyen volt csapadékos az időjárás és erős szél is társult a borongós időhöz. Mutatjuk, mennyi eső esett tegnap.

24 óra alatt ennyi csapadék esett a hétvégén
Ennyi csapadék esett 24 óra alatt hazánkban
Fotó: met.hu

A csapadék mennyisége 24 óra alatt

Szombaton hazánkat elérte a hullámzó hidegfront felhő- és csapadékrendszere. Ennek déli ága mentén egy hidegörvény alakult ki, amely ma meghatározó szerepet játszik időjárásunk alakulásában. A HungaroMet Nonprofit Zrt. a Facebook-oldalán megmutatta, hány milliméter csapadék hullott.

Az ország nyugati felén jelentős mennyiségű eső esett. A legtöbb csapadékot Bakonybélben mérték, az Észak-Dunántúlon, a délnyugati határ térségében, majd a Duna mentén széles sávban intenzív zivatarok alakultak ki, ezeket helyenként felhőszakadás és viharos széllökések is kísérték.

 

