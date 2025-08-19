Közeledik a hidegfront, a meteorológus szerint ez vár ránk augusztus 20-án

Zápor, zivatar, erős szél – gyakran ezek borzolták a kedélyeket nemzeti ünnepünkön. Az augusztus 20-i időjárás most is izgalomban tartja az országot, de mi a hét további részére is kíváncsiak vagyunk.

Az augusztus 20-i időjárásól beszélt Ország Ferenc kecskeméti meteorológus

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Az augusztus 20-i időjárás már tartogat lehűlést?

Sokan beszélnek arról, hogy közeledik a hidegfront. Csak nehogy elmossa az augusztus 20-i tűzijátékot… gondolhatják most a programszervezők. Ország Ferenc kecskeméti meteorológustól megtudtuk, hogy lesz-e, és ha igen, mikor érhet ide a lehűlés.

