38 perce
Közeledik a hidegfront, a meteorológus szerint ez vár ránk augusztus 20-án
Tűzijáték, felvonulások, családi programok – az ország szerdán ünnepelni fog. Az augusztus 20-i időjárás sokakat érdekel, hiszen nem mindegy, hogy a programokat átélhetjük-e a szabadban. Vajon idén is elromlik pont ekkor az idő, mint ahogy azt már többször megtapasztalhattuk?
Zápor, zivatar, erős szél – gyakran ezek borzolták a kedélyeket nemzeti ünnepünkön. Az augusztus 20-i időjárás most is izgalomban tartja az országot, de mi a hét további részére is kíváncsiak vagyunk.
Az augusztus 20-i időjárás már tartogat lehűlést?
Sokan beszélnek arról, hogy közeledik a hidegfront. Csak nehogy elmossa az augusztus 20-i tűzijátékot… gondolhatják most a programszervezők. Ország Ferenc kecskeméti meteorológustól megtudtuk, hogy lesz-e, és ha igen, mikor érhet ide a lehűlés.
