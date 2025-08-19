augusztus 19., kedd

Erős lehűlés, majd felmelegedés: részletes időjárás-előrejelzés augusztus 20-ra és az iskolakezdésre

Tűzijáték, felvonulások, családi rendezvények – szerdán az egész ország ünnepelni fog. Az augusztus 20-i időjárás ezért minden évben kulcskérdés, hiszen sokan szabadtéren töltik – vagy töltenék – ezt a napot. Utánajártunk, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan vajon idén is pont nemzeti ünnepünkön romlik-e el az idő.

Elmoshatják-e az augusztus 20-i tűzijátékot a záporok, zivatarok, hatalmas szélviharok. Az elmúlt években ez volt a fő kérdés nemzeti ünnepünk előtt. Most sincs ez másképp, de minket nemcsak az augusztus 20-i időjárás, hanem a hét hátralévő része is érdekelt. Azzal ugyanis, hogy az államalapítás ünnepe szerdára esik, sokan erre a hétre ütemezték be a szabadságot, megteremtve ezzel a hosszú hétvége lehetőségét. De nem biztos, hogy mindenki boldog lesz, ha elolvassa, mit tartogat számunkra az időjárás. Először viszont maradjunk az augusztus 20-nál.

Mutatjuk az augusztus 20-i időjárást
Az augusztus 20-i időjárás indítja el a lehűlést? 

Szokásosan Ország Ferenc segítségét kértük a témában. A kecskeméti meteorológus elmondta, az elmúlt években tendenciózusan az augusztus harmadik harmadában, tehát pont 20-tól kezdve indult el a nagy nyári kánikula utáni lehűlés. Ilyenkor nedvesebb, csapadékosabb periódus szokott következni, de ez idén egy kicsit még várat magára.

– Kedden és szerdán melegedő tendenciában van időjárásunk, és ha országosan nézzük, a legtöbb helyen pont augusztus 20-án lesz a legmagasabb a hőmérséklet. Csütörtöktől indulhat el a lehűlés, de elsősorban az északi tájakon, itt Kecskeméten még aznap is – bár felhősebb, de – meleg idő lesz – mondta Ország Ferenc.

Időjárásunk részletezve így nézhet ki:

  • Kedden elérjük a 30 fokos napi maximum hőmérsékleteket,
  • szerdán át is lépjük azt, akár a 32-33 fokos maximumok sem kizártak,
  • csütörtökön felhősödés kezdődik, délutántól-estétől kezdve csapadékosabbra fordul az idő,
  • a hidegfront Kecskeméten pénteken tetőzhet, erős lesz a szél, és némi csapadékra is számíthatunk,
  • hétvégén a front hátoldalán megélénkül az észak-északnyugati szél, és már csak 21-23 fokos maximumok várhatók.  

A hőérzet segít majd

Hétvégén tehát csupán 21-23 fokos lesz a levegő, de ehhez napsütés párosul majd, így a hőérzet valamivel magasabban alakulhat. 

– A napból érkező sugárzás a bőrünket melegíteni fogja, hűvösebb érzetet csak a szél hűtő hatása okozhat, de alapvetően napos, szélvédett helyeken kellemes, késő nyárias időre számíthatunk hétvégén – tette hozzá a meteorológus.

Lehűlés után felmelegedés?

Ország Ferenctől megtudtuk, a hétvégi napsütéses időjárás megteszi majd a hatását és a 21-23 fokos hőmérsékletekről jövő hét közepére ismét elérhetünk a 30 fokos maximumokig. Hidegfront átvonulására azonban megint számítani kell, viszont az iskolakezdés után már melegedő tendenciával számolhatunk.

 

 

