Agrometeorológia

Súlyos aszály sújtja Magyarországot, a nyár több helyen történelmi csapadékhiányt hozott

Az idei nyár csapadéka jócskán elmaradt az átlagtól. Az ország nagy részén súlyos a vízhiány, helyenként aszály fenyeget. A HungaroMet Nonprofit Zrt. drámai adatokat közölt a közösségi oldalán.

Digner Brigitta

A nyár végéhez közeledve már látszanak az évszak időjárási mérlegei. Az ország nagy részén nem sikerült elérni a megszokott csapadékmennyiséget, és több térségben komoly aszály jelei mutatkoznak.

Az ország nagy részén súlyos az aszály
Hegyeshalom számít a legcsapadékosabb településnek, ott nem fenyeget aszály
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Aszályhelyzet az országban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. friss adatai alapján Hegyeshalom számít a legcsapadékosabb településnek, itt augusztusban és az egész nyár folyamán is az átlag felett esett az eső. Ezzel szemben Gyomaendrődön augusztusban eddig 4 milliméter sem esett, míg a nyári időszak legszárazabb pontja Sátorhely, ahol az elmúlt 90 napban mindössze 34,8 milliméter csapadékot mértek – ez az országos átlagnak alig 17 százaléka. 

Bács-Kiskunban sem jobb a helyzet, a térségben a 3 havi csapadékösszeg 35 és 70 milliméter közé tehető.

A nyári időszak legszárazabb pontja Sátorhely
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Mezőgazdaság

Bács-Kiskunt komoly aszályhelyzet sújtja, ami a mezőgazdaságban mutatkozik meg leginkább. 

Az idei tavasz komoly próbatétel elé állította a gazdákat. A fagyokat hirtelen kánikula követte, majd a hónapokon át tartó aszály nemcsak a gyümölcsösökben okozott hatalmas károkat, hanem a tavaszi vetést is megtizedelte, különösen a kukoricát és a napraforgót. A Kalocsa környéki földeken például alig 5–7 milliméter eső hullott júniusban, így a megye az egyik leginkább érintett térség, több tízezer hektárt sújtott aszálykár, a hőség, a viharok és a tarlótüzek tovább rontották a helyzetet.

Vizet a tájba!

A „Vizet a tájba!” program keretében új korszak kezdődik a homokhátsági vízgazdálkodásban, a Duna‑Tisza közének vízutánpótlása mostantól komoly műszaki háttérrel történik. A Kvassay‑zsilip felújítása és a hozzá kapcsolódó szivattyútelep kiépítése révén biztosítják, hogy a Duna vizét a magasabb térszínekre, tározókba szállítsák, ez szolgálja elsősorban az aszály sújtotta Homokhátság hosszú távú vízellátását és ökológiai megújulását. A beruházás részeként eddig 170 milliárd forintot fordítottak a vízkészletek pótlására.

Hétvégi időjárás

Bár a hétvégi zivatarok hozhatnak még javulást, sőt, egyes helyeken akár egy havi csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt, a mostani adatok már jól mutatják, hogy az idei nyár jelentős részben csapadékhiányos volt. 

Szombaton egy hullámzó frontrendszer érte el a Kárpát-medencét, ennek következtében változékony, záporokkal és zivatarokkal tarkított napra számíthatunk.

Vasárnap a Nyugat-Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, másutt jobbára erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé várható eső zápor, zivatar. A szelet többfelé élénk, a Dunántúl nyugati és északi részén erős lökések kísérik. A csúcsérték 22 és 30 fok között alakul majd.

 


 

