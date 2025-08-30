Súlyos aszály sújtja Magyarországot, a nyár több helyen történelmi csapadékhiányt hozott

A nyár végéhez közeledve már látszanak az évszak időjárási mérlegei. Az ország nagy részén nem sikerült elérni a megszokott csapadékmennyiséget, és több térségben komoly aszály jelei mutatkoznak.

Hegyeshalom számít a legcsapadékosabb településnek, ott nem fenyeget aszály

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Aszályhelyzet az országban

A HungaroMet Nonprofit Zrt. friss adatai alapján Hegyeshalom számít a legcsapadékosabb településnek, itt augusztusban és az egész nyár folyamán is az átlag felett esett az eső. Ezzel szemben Gyomaendrődön augusztusban eddig 4 milliméter sem esett, míg a nyári időszak legszárazabb pontja Sátorhely, ahol az elmúlt 90 napban mindössze 34,8 milliméter csapadékot mértek – ez az országos átlagnak alig 17 százaléka.

Bács-Kiskunban sem jobb a helyzet, a térségben a 3 havi csapadékösszeg 35 és 70 milliméter közé tehető.

A nyári időszak legszárazabb pontja Sátorhely

Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. Facebook-oldala

Mezőgazdaság

Bács-Kiskunt komoly aszályhelyzet sújtja, ami a mezőgazdaságban mutatkozik meg leginkább.

Az idei tavasz komoly próbatétel elé állította a gazdákat. A fagyokat hirtelen kánikula követte, majd a hónapokon át tartó aszály nemcsak a gyümölcsösökben okozott hatalmas károkat, hanem a tavaszi vetést is megtizedelte, különösen a kukoricát és a napraforgót. A Kalocsa környéki földeken például alig 5–7 milliméter eső hullott júniusban, így a megye az egyik leginkább érintett térség, több tízezer hektárt sújtott aszálykár, a hőség, a viharok és a tarlótüzek tovább rontották a helyzetet.

Vizet a tájba!

A „Vizet a tájba!” program keretében új korszak kezdődik a homokhátsági vízgazdálkodásban, a Duna‑Tisza közének vízutánpótlása mostantól komoly műszaki háttérrel történik. A Kvassay‑zsilip felújítása és a hozzá kapcsolódó szivattyútelep kiépítése révén biztosítják, hogy a Duna vizét a magasabb térszínekre, tározókba szállítsák, ez szolgálja elsősorban az aszály sújtotta Homokhátság hosszú távú vízellátását és ökológiai megújulását. A beruházás részeként eddig 170 milliárd forintot fordítottak a vízkészletek pótlására.

Hétvégi időjárás

Bár a hétvégi zivatarok hozhatnak még javulást, sőt, egyes helyeken akár egy havi csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt, a mostani adatok már jól mutatják, hogy az idei nyár jelentős részben csapadékhiányos volt.