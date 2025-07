Hová tűnt a kánikula és mikor jön vissza? Az ismert meteorológust kérdeztük

Ország Ferenc kecskeméti meteorológust kértük meg ismét, hogy avasson be minket időjárásunk rejtelmeibe. Az emberek a nyaralás időzítésekor talán joggal terveztek azzal, hogy július-augusztus fordulóján kánikula lesz, de közel sem ez a helyzet.

Kiderült, mikor tér vissza a kánikula

Fotó: Balogh Zoltán / MTI / Illusztráció

A Hungaromet elemzése is rámutat arra, hogy az ilyenkor egyébként megszokott országos minimum-hőmérsékleteknél – ami 16 fokos átlagot jelent – jócskán alacsonyabb hőmérsékleteket is tapasztaltunk a júliusi hajnalokban. A maximumok ilyenkor átlagosan 29 fok körül szoktak alakulni, ennél láttunk magasabbat, de sokszor jóval alacsonyabbat is – néhány héttel ezelőtt például egy nagyobb ciklon hátoldalán volt egy napunk, amikor csak 15 fokig emelkedett a hőmérséklet napközben.

Előző hétvégén is hidegfront volt a kánikula ellenfele

Visszatekintve az elmúlt napokra, Ország Ferenc elmondta, a mögöttünk hagyott hétvégén beköszöntött hidegfront hatására a szombati 36–38 fokról vasárnapra 22–23 fok környékére csökkentek a maximum-hőmérsékletek.

Bár e hét közepére már melegedő tendenciáról beszélhetünk, de szerdán is csak 26–27, csütörtökön az erősebb északi, észak-nyugati szél mellett a 27–28 fokok lesznek jellemzők. Lassú felmelegedés azért tapasztalható, hétvégére ismét elérhetjük a 30–31 fokos csúcsokat

– közölte Ország Ferenc.

Előző hét újratöltve – ismét vasárnap jön a hidegfront

A kecskeméti szakember hozzátette, az előző héthez hasonlóan vasárnap ismét érkezik hidegfront, ami nem engedi majd 30–31 foknál magasabbra a hőmérő higanyszálát. Ezt követően a jövő hét elején is

változékonyabb időjárásra kell számítanunk,

csapadék is várható záporok, zivatarok formájában,

a szél újra megélénkül

és a maximum hőmérsékletek ismét 30 fok környékén, de inkább néhány fokkal az alatt maradnak.

A kánikulát még ne várjuk vissza

Ország Ferenc szerint beszélgetésünk időpontjához, július 30-hoz képest durván másfél vagy két hét múlva lehet arra számítani, hogy egy forróbb, szárazabb periódus beköszönthet. Addig a kánikulát várni nem érdemes, de ezt sem lehet készpénznek venni, ugyanis ez hosszú távú, még bizonytalannak minősíthető előrejelzés.