A 40 fok után heves zivatarok rondítanak bele a hétvégébe

A HungaroMet tájékoztatása szerint háromféle figyelmeztető előrejelzés is érvényben van Bács-Kiskunban, a kánikula mellett heves zivatarokra is számíthatunk. Mutatjuk, milyen időjárást jósolnak hétvégén.

Időjárás-előrejelzés: heves zivatarok hűtik le a forró napokat

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, másodfokú, narancssárga figyelmeztető előrejelzés van érvényben szombatra magas középhőmérséklet és heves zivatarok kialakulása miatt, illetve elsőfokú figyelmeztető előrejelzés felhőszakadás miatt.

Vasárnap pedig szintén másodfokú figyelmeztető előrejelzést adtak ki a kánikula miatt, illetve elsőfokú figyelmeztető előrejelzés is érvényben van felhőszakadás miatt.

A HungaroMet Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! Az intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt akár 25–30 millimétert meghaladó csapadék hullhat. A napi középhőmérséklet 27 °C felett alakulhat Bács-Kiskunban.

Időjárás-előrejelzés: akár a 40 fokot is elérheti a hőmérséklet

Időjárásunkat egy lassan délkelet, kelet felé vonuló hullámzó hidegfront alakítja. A front előtt még meleg, forró levegő áramlik az Alföld térségébe – a Viharsarokban akár 40 fokig is emelkedhet a hőmérséklet. A reggeli órákban az északi határ mentén előfordulhat zápor vagy zivatar, napközben azonban egészen a késő délutáni órákig minimális a csapadék esélye. Estefelé viszont egyre többfelé alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A légköri feltételek kedveznek a heves zivatarok kialakulásának is, amelyeket viharos széllökések, nagyobb méretű jég és felhőszakadás is kísérhet – írja közösségi oldalán a HungaroMet Nonprofit Zrt.