Térképen mutatjuk, mennyi csapadékot jósolnak vasárnapra

Vasárnap estig több helyen, ismétlődően alakulhatnak ki zivatarok az ország területén. Ezekhez elsősorban felhőszakadás társulhat (általában 30 milliméter feletti csapadékkal, délnyugaton kezdetben, majd a délután folyamán főként a középső tájakon akár 50–80 milliméter is hullhat). Emellett jégeső (főként 1–2 centiméter átmérőjű), illetve átmenetileg viharos széllökések is előfordulhatnak (általában 60–80 kilométer/óra, kisebb területen akár 80 kilométer/óra fölötti értékekkel). A keleti országrészben a délután folyamán heves zivatarok sem zárhatók ki – ezekhez 90 kilométer/óránál erősebb széllökések és 2 centiméternél nagyobb jég is társulhat – írja legújabb időjárás-előrejelzésében a HungaroMet Nonprofit Zrt.

Az időjárás-előrejelzés szerint ennyi csapadék eshet hazánkban

Fotó: HungaroMet Nonprofit Zrt.

Időjárás: záporok, zivatarok az éjjel

Az éjszaka folyamán a zivatarok valószínűsége jelentősen csökken, és egyre inkább csak az északkeleti megyékben fordulhatnak elő záporok, zivatarok, néhol felhőszakadással (30 milliméter feletti csapadék). A térkép szerint Bács-Kiskunban 50 milliméternél több eső is eshet.

Hétfőn dél és éjfél között főként a Dunától keletre, azon belül is napközben az ország keleti harmadában számíthatunk elszórt zivatarokra. Ezeket helyenként felhőszakadás (30 milliméter felett), viharos szél (60–75 kilométer/óra) és néhol jégeső (körülbelül 2 centiméteres vagy kisebb átmérővel) kísérheti. Máshol, leginkább a nyugati országrészben, csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zivatar a délután folyamán.