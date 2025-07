Nem elég a nagy melegben a sok víz, kell még valami más is

A meteorológiai szolgálat jelzése alapján mindenkor az országos tiszti főorvos rendeli el a hőségriasztást, melynek vannak fokozatai, egytől háromig. A legtöbbször már csak a másodikra és harmadikra figyelünk oda.

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Megnő a rosszullétek száma

Kisháziné dr. Puskás Zsuzsanna az elején kifejtette: a nemzetközi és a hazai kutatások is egyértelműen kimutatták, hogy a kánikulai napokon ugrásszerűen megnő a rosszullétek miatti mentőhívások száma, ezzel együtt sajnos a halálesetek száma is. Ezért indokolt az egészségügyi szolgáltatóknak, a védelmi bizottságnak, az önkormányzatoknak az előzetes értesítése a várható hőséghullámok időpontjáról, kezdetéről és talán a várható végéről is. Így fel tudnak készülni a növekvő kihívásokra és az egészségügyi ellátórendszer fokozott igénybevételére.

A második fokozatnál már életbe lép a riasztás

A hőségriasztásnak három fokozata van. Az első egy tájékoztató jellegű fokozat, erről kevés információ hallható. Lényege, hogy egy napon keresztül a napi várható középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot. A második fokozatról akkor beszélünk, ha legalább három egymást követő napon keresztül a napi középhőmérséklet eléri vagy meghaladja a 25 Celsius-fokot. Ebben az esetben már egy riasztás is végigmegy a rendszeren, tájékoztatni kell az egészségügyi ellátórendszert, a fekvőbeteg intézményeket, a mentőszolgálatot, a háziorvosokat, az önkormányzatokat, illetve a védelmi igazgatás megfelelő szerveit.

A legsúlyosabb a harmadfokú hőségriasztás

A harmadik fokozatról akkor beszélünk erről, ha a várható napi középhőmérséklet a 27 Celsius-fokot meghaladja, és legalább három napon keresztül tart. Ennél már nemcsak az egészségügyi kockázatokkal kell számolni, hanem sajnos előfordul és bekövetkezhet az áramellátásban, az ivóvízellátásban zavar.

A nagyon meleg időszak megviseli a szervezetet, bágyadtabbak, fáradékonyabbak vagyunk, talán stresszesebbek is. Megnő a reakcióidő, sajnos ezért fordulnak elő nagyobb számban kánikula idején a balesetek.

Így védekezhet a szervezet

A szervezet kétféleképpen védekezhet. Egyik lehetőség az, hogy a bőrben lévő hajszálerek kitágulnak, így igyekszik hőt leadni a szervezet, ami a szívünket megterheli. A másik lehetőség a verejtékezéssel, az izzadással történő hőleadás. Ennek az a kockázata, hogy nemcsak folyadékot veszítünk, hanem ásványi sókat is, és ennek a pótlása nagyon-nagyon fontos. Éppen ezért fontos a folyamatos és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás. Ebben az esetben nemcsak csapvizet kell innunk, hanem a sópótlásról is gondoskodni kell. Például egy sózott paradicsommal vagy egy sózott uborkával picit kompenzálni tudjuk a sóveszteségünket. Folyadékpótlásra a gyümölcslevek, zöldséglevek, illetve az idényjellegű gyümölcsök, mint a görögdinnye, az őszibarack is alkalmas. Alkoholos italok nem javasoltak, illetve a kávét is mértékkel kell fogyasztani, mert fokozza a vizeletelválasztást és így a folyadékveszteséget.