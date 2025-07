Visszatérnek a forró napok, hőségriasztás lép érvénybe

A következő napokban ismét tartósan 25°C fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, ezért július 20-án (vasárnap) 00.00 órától július 24-én (csütörtök) 24.00 óráig másodfokú hőségriasztás lesz érvényben. Az extrém meleg nemcsak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményében.

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére

Hőségriasztás idejére életmentő tanácsok

A kánikula alatt elengedhetetlen a fokozott óvatosság a nyaralók, a fesztiválozók és szabadtéren dolgozók számára is. Az alábbi tanácsok betartásával elkerülhető a rosszullét.

Folyamatosan pótoljuk a folyadékot , még mielőtt szomjúságot éreznénk! Az ásványi anyagok visszapótlására is ügyeljünk.

, még mielőtt szomjúságot éreznénk! Az ásványi anyagok visszapótlására is ügyeljünk. A legforróbb órákban kerüljük az alkoholt és a túlzott koffeinbevitelt , mert ezek gyorsítják a kiszáradást.

és a , mert ezek gyorsítják a kiszáradást. Figyeljünk oda egymásra! A zsúfolt, árnyékmentes rendezvényeken könnyebben alakulhat ki rosszullét, ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket!

A zsúfolt, árnyékmentes rendezvényeken könnyebben alakulhat ki rosszullét, ne hagyjuk figyelmen kívül a figyelmeztető jeleket! Romlandó ételek et csak hűtés mellett vigyünk magunkkal fesztiválra vagy strandra, inkább válasszunk tartósabb, biztonságosabb alternatívákat.

et csak hűtés mellett vigyünk magunkkal fesztiválra vagy strandra, inkább válasszunk tartósabb, biztonságosabb alternatívákat. A legmelegebb napszakokban ne végezzünk megterhelő fizikai munkát, ne sportoljunk a szabadban

Ha autóval utazna, erre figyeljen

Aki autóval közlekedik, az ellenőriznie a klíma működését, és semmiképp ne hagyjon gyermeket vagy háziállatot a járműben, még rövid időre sem! Ha valaki ilyen helyzetet észlel, azonnal hívja a 112-es segélyhívót.

Árnyékos helyeket keressen

Pihenéskor keressünk árnyékos, jól szellőző helyeket.

A városban élőknek különösen fontos otthonaik megfelelő árnyékolása és szellőztetése, illetve célszerű időnként légkondicionált közösségi tereket igénybe venni, amelyek hűvös menedéket nyújtanak a legmelegebb időszakokban, főleg az idősek és a kisgyermekek számára.

Érvényben van a tűzgyújtási tilalom

Továbbra is érvényben van a tűzgyújtási tilalom több vármegyében (köztük Bács-Kiskunban): erdőkben és azok 200 méteres körzetében még a kijelölt tűzrakóhelyeken sem szabad tüzet gyújtani. A rendkívül száraz növényzet miatt a legkisebb szikra is tüzet okozhat, így még a saját kertben történő grillezés, bográcsozás során is legyünk körültekintők, a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül!