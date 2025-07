Felfrissült az ország, így söpört végig a hidegfront hazánkon

Korábban írtunk róla, hogy különleges, orros hidegfront vonul végig az országon. A HungaroMet tájékoztatása szerint már hétfő délután elkezdtek kialakulni záporok és zivatarok, de igazán jelentős csapadék főként az éjszakai órákban érkezett.

Megérkezett a hidegfront Bács-Kiskunba

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A hidegfront erős széllel érkezett

A front hatására a szél is megélénkült: a meleg légtömegeket délnyugati szél kísérte, majd a hidegfront mögött északnyugatira fordult, és több helyen viharos széllökések is előfordultak. A HungaroMet felvételén jól látszik, hogyan tört be az országba a hidegfront.

Az Időkép térképén az is jól látszik, hogy hétfő kora reggel az ország északnyugati felében csupán 17-18 fok volt.

A HungaroMet bejegyzése szerint hűvösebb levegő egy kis szünetet hozott a nyári forróságban, és ugyan a front kissé megtörte a melegedés ütemét, tartós lehűlésre nem számíthatunk. A meteorológusok szerint a hét további részében visszatér a kánikula, így újra magas hőmérsékletekre kell készülni.