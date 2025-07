Pokoli hőség és jéggel érkező viharok, ítéletidő csap le Bács-Kiskunra

Ország Ferenc kecskeméti meteorológus korábban már beszélt róla, hogy a hétvége komoly változást hoz az időjárásban. A HungaroMet pedig megerősítette mindezt a kiadott figyelmeztető előrejelzésekkel. Két narancssárga és egy citromsárga jelzés is érvényben lesz szombaton. Heves zivatarok űzhetik el a forróságot.

A kánikula árnyékában megérkeznek a heves zivatarok is

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Jéggel érkezhetnek a heves zivatarok

Másodfokú, narancssárga figyelmeztető előrejelzés van érvényben szombatra magas középhőmérséklet és heves zivatarok kialakulása miatt is. A napi középhőmérséklet 25-29 fok között, délkeleten 29 fok felett alakulhat, miközben késő délutáni, esti óráktól növekszik a zivatarok kialakulásának valószínűsége. Az erősebb cellákhoz erősen viharos (90-100 kilométer/óra, akár >110 kilométer/óra) széllökések, nagy méretű jég (2-4 centiméter, akár >4-5 centiméter) is társulhat. Az esti órákban a zivatarcellák összeszerveződéséhez is kedvezőek lehetnek a feltételek. A zivatarok a késő esti, éjszakai órákban is kitarthatnak.

Forrás: met.hu

Ráadásul felhőszakadás veszélye miatt elsőfokú, citromsárga figyelmeztető előrejelzést is kiadtak Bács-Kiskunra. Intenzív záporokból, zivatarokból rövid idő alatt 25-30 millimétert meghaladó csapadék hullhat.