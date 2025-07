Jön a feketeleves, könnyen borulhat a hétvégi program az időjárás miatt

Hétközben általában már mindenkit az foglalkoztat, hogy mit csinál majd, ha vége a munkahétnek. Nos, a programokat a hétvégi időjárás jócskán befolyásolhatja, és ez sajnos ezen a héten sem lesz másképp, érdemes figyelni a frissülő előrejelzéseket.

Hidegfront van a láthatáron és ez erősen befolyásolhatja hétvégi időjárásunkat

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Segítségül ezúttal is Ország Ferenc kecskeméti meteorológust hívtuk, aki azzal kezdte, hogy sokakkal beszélgetett és mindenki félmosollyal az arcán jegyezte meg, hogy „hát már megint a hétvégére romlik el az idő”. A szakember elmondta, most valóban ez lesz a helyzet.

Kánikulának vet majd véget a hétvégi időjárás

Ország Ferenc közölte, ahogyan a csütörtök, úgy a péntek is még a lassú felmelegedés terepe lesz. – Ezekben a napokban gyengén felhős, napos, azaz nyárias időjárást kapunk. Pénteken 33-34 fok lehet a napi maximum. Majd szombat este, vasárnap megérkezik a hidegfront. Ennek az előoldalán további meleg levegő ömlik majd be térségünkbe a Mediterrán-térségből, így szombaton napközben akár 36-38 fokos csúcsok is lehetnek, de délután-este megérkeznek a záporok, zivatarok – árulta el hírportálunknak a szakember.

Ennek hatására több fokkal le fog csökkenni a hőmérséklet, hirtelen 10-12 fokos visszaesés is benne lehet a pakliban. Vasárnap ugyanis maximum 24-25 fok várható. Csapadékból sem lesz hiány, de a területi változékonyságra most is nagy az esély, könnyen előfordulhat, hogy a szomszéd utcában esik, nálunk viszont nem.

A hőmérséklet hirtelen beesésére fel kell készülnie azoknak, akik frontérzékenyek. Különösen figyeljünk oda

a szív-és érrendszeri betegséggel küzdőkre,

az idősekre,

a kismamákra,

és a babákra, akiknek a hőszabályozása még nem olyan kiforrott, mint a nagyobbaknak.

Jövő héten is maradunk az alacsonyabb hőmérsékleteknél

Ország Ferenc azt is elmondta, hogy a hétvégi hidegfront hatására a 30 fok alá beeső hőmérsékleti értékek velünk maradhatnak a folytatásban is. – Hűvösebb, 25-28 fokos maximumokkal jellemezhető, de nyárias időjárás lesz jellemző a következő időszakban. A hidegfrontok hátoldalán általában megjelenő északias, élénk szél most is velünk lesz – nyilatkozta Ország Ferenc. A 30 fok feletti hőmérsékletek az előrejelzések szerint a jövő hét vége felé térhetnek majd újra vissza.