Még csak ezután jön a java, özönvíz zúdulhat az Alföldre

Május első hétvégéje igazi kora nyári időt hozott, vasárnap azonban hidegfront érte el hazánkat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki hétfőre zivatarok miatt több vármegyére, köztük Bács-Kiskunra is.

Az igazán heves zivatarok azonban csak hétfőn csapnak le a déli országrészben

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Merre tartanak a zivatarok?

Tóth Tamás meteorológus Facebook-oldalán arról írt, az a nagy kérdés, hogy meddig hatolnak be a zivatarok az országba. Mint kifejtette, a déli országhatár komoly viharra készülhet.

Hazánk északi részén már nem várható heves időjárási esemény. A korábban az ország középső részén húzódó instabil zóna mára délebbre helyeződött, azonban a légmozgás egy nagyobb kiterjedésű zivataros rendszert sodor a Dél-Dunántúl térségébe. Ez a rendszer akár a Bakony környékéig is eljuthat, majd keleti irányba, a Dél-Alföld felé folytatja útját. A zivatarok nagyobb számban napnyugta környékén jelennek meg, késő este már az Alföld fölé érkeznek, és fokozatosan gyengülnek.

A déli országhatár mentén – esetleg kissé északabbra is, a Dél-Dunántúlon – heves zivatarok is előfordulhatnak, melyeket, akárcsak vasárnap, jégeső és erőteljes széllökések kísérhetnek. Ezeket a cellákat gyakran felhőszakadásszerű csapadék is jellemzi, igaz, csak kisebb területeken.

Érdemes tehát figyelemmel kísérni a délnyugati égboltot, hiszen onnan érkezhet meg az olyannyira várt csapadék a délkeleti országrész fölé is – írja Tóth Tamás.